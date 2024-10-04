Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Ведомства

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты подзаконных актов, устанавливающие порядок ведения реестра каналов и пабликов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков.

Проекты опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На портале проходит общественное обсуждение документов, оно продлится до 31 октября текущего года.

Согласно тексту проектов, такие паблики и каналы в соцсетях после добровольной верификации будут включаться Роскомнадзором в перечень публичных страниц с аудиторией больше 10 тысяч пользователей.

Владелец такого ресурса должен самостоятельно направлять минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные, через портал Госуслуг, сайт Роскомнадзора или с помощью чат-бота в социальной сети, уточняется в документе.

Как сообщили в Минцифры, при включении паблика в перечень, Роскомнадзор сообщит об этом его владельцу и владельцу социальной сети.

"Социальная сеть должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. Каналы, верифицированные таким образом, смогут размещать рекламу российских компаний и принимать пожертвования. Если канал не будет включён, он не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах", - пояснили в ведомстве.

По данным министерства, данный порядок установит правила верификации владельцев каналов и страниц.

"Рекламные бюджеты российских компаний и донаты, которые собирают российские граждане, будут идти на поддержку верифицированных пабликов, снизится риск мошенничества", - уточнили в Минцифры.

В частности, отметили там, новые механизмы помогут защитить владельцев популярных пабликов и каналов от аккаунтов-двойников, злоумышленники не смогут похитить страницу верифицированного автора, а граждане не будут вовлекаться в сомнительные схемы и направлять деньги сомнительным каналам.

Все это повысит доверие аудитории, считают авторы проектов, так как "у пользователей появится простая возможность убедиться, имеют ли они дело с верифицированным источником информации".

При этом, заметили в ведомстве, персональные данные владельцев и авторов каналов в реестре храниться не будут.

"Вся информация из перечня будет храниться в зашифрованном виде без опубликования. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включён канал в перечень или нет", - добавили в Минцифры.