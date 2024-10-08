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Депутат Горелкин сообщил о готовности Telegram маркировать верифицированных в РКН блогеров

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что, по его сведениям, в Telegram готовы сотрудничать с российскими властями и присваивать специальную отметку прошедшим верификацию в Роскомнадзоре каналам с аудиторией более 10 тысяч пользователей.

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"Telegram, по моим данным, пойдет на сотрудничество и будет присваивать специальный значок прошедшим верификацию в Роскомнадзоре блогерам десятитысячникам, - сказал Горелкин "Интерфаксу". - Telegram сегодня заинтересован в том, чтобы манипуляций, фейковых аккаунтов, провокаций становилось меньше".

Так он разъяснил прозвучавшую 8 октября в медиа-центре РОЦИТ информацию о том, что соцсети сами будут формировать такой значок верификации блогеров.

"Те, кто пойдут на сотрудничество, Rutube, ВКонтакте - они сами будут блогерами, которые верифицировались, и они также будут присваивать значок блогерам десятитысячникам, и в этом случае эту отметку очень сложно будет подделать", - сказал Горелкин.

Он предполагает, что "наиболее болезненный вопрос будет с Youtube".

Верификация владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч станет обязательной с 1 ноября 2024 года в соответствии с законопроектом, который был принят этим летом. Владельцы таких каналов будут обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке, установленном правительством. Каналам с аудиторией "10 тысяч +", которые не зарегистрируются в РКН, будет запрещено размещать рекламу, распространять информацию о способах их финансирования, а другим каналам будет запрещено распространять их контент.

Rutube Telegram Youtube Антон Горелкин ВКонтакте Роскомнадзор правительство
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