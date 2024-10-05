Десять украинских беспилотников сбили ночью в Белгородской, Воронежской и Курской областях

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 10 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Министерстве обороны.

"Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

В Воронежской области украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Один человек получил осколочное ранение в руку.