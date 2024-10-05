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Десять украинских беспилотников сбили ночью в Белгородской, Воронежской и Курской областях

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 10 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Министерстве обороны.

"Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

В Воронежской области украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Один человек получил осколочное ранение в руку.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Воронежская область Курская область Минобороны РФ
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