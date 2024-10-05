Один человек ранен при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Один мирный житель ранен при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточнённым данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, на территории одного этажа в здании возник пожар. На другом предприятии, которое также подверглось атаке, пострадавших и разрушений нет.