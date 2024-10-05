Российские военные взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в субботу, что подразделения группировки войск "Юг" установили контроль над селом Желанное Второе в ДНР.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой народной республики", - говорится в его сообщении.

Группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка ДНР, сообщили военные.

Как сказали в ведомстве, "отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны".

По его данным, украинская армия в зоне действий группировки потеряла до 755 военнослужащих, девять автомобилей, семь гаубиц.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

Были отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, сообщили в ведомстве.

Потери вооруженных сил Украины на этом участке фронта составили до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, четыре гаубицы.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Першетравневое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - заявили в Минобороны.

По его данным, потери ВСУ здесь составили до 405 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять гаубиц. Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.

Подразделения "Восточной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области, сообщили в Минобороны.

По словам военных, на этом участке ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, две гаубицы.

Подразделениями "Северной" группировки войск на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области, сказали в ведомстве.

Как сообщили военные, ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области", - сообщает министерство.

Здесь, по данным российских военных, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, гаубица и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".