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Военные РФ уничтожили за сутки РЛС производства Израиля и 55 украинских дронов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили за сутки 55 украинских беспилотников, восемь снарядов HIMARS, уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146-ти районах", - сказали в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как отметили в Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32 871 беспилотный летательный аппарат, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 527 танков и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 942 единицы специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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