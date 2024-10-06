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В Москве 8 октября пройдет очередное заседание Совета глав государств СНГ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Очередное заседание Совета глав государств Содружества независимых государств состоится 8 октября в Москве, сообщили в Исполкоме СНГ в воскресенье.

"Главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году", - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе Исполкома СНГ, "на саммите планируется обсудить и принять Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня".

Также главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности.

Ожидается, что на заседании будет принят ряд заявлений глав государств-участников СНГ.

Москва СНГ
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