Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и вручит ему орден святого апостола Андрея Первозванного, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В контексте саммита (СНГ - ИФ), проводимого в Москве, 9 октября состоится встреча президента Путина с президентом Республики Белоруссия Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве", - сказал он журналистам.

"После двусторонних переговоров в Андреевском зале Кремля состоится торжественная церемония вручения высшей государственной награды Российской Федерации - ордена святого апостола Андрея Первозваного", - продолжил Ушаков.

По его словам, белорусский лидер был награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами, укрепление дружественных связей между россиянами и белорусами, а также большой личный вклад в создание и эффективную деятельность союзного государства. Указ о награждении Лукашенко был подписан 30 августа.

Ушаков отметил, что грядущая встреча Путина и Лукашенко станет уже восьмой в текущем году.