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Россия и Турция оценят влияние задержки оборудования на общий график проекта АЭС "Аккую"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия и Турция оценивают влияние ситуации с непоставкой Siemens оборудования для АЭС "Аккую" на общий график реализации проекта, заявил через пресс-службу вице-премьер Александр Новак. Ранее об этом его на РЭН-2024 спросили иностранные журналисты.

"Так, столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны - компания Siemens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта, - сказал Новак. - Несмотря на все наши усилия, а также вовлечение турецкой стороны, переговоры не дали конструктивных результатов: оборудование так и не было поставлено на площадку".

В итоге "Росатом" и турецкие партнеры оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран. Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС "Аккую", рассказал вице-премьер.

"Этот пример демонстрирует, с одной стороны, что все возникающие препятствия преодолимы, но, с другой, что, к сожалению, они не ускоряют темпы работ. Сейчас с турецкой стороной оцениваем влияние означенной ситуации на общий график реализации проекта. Тем не менее, совместно с турецкой стороной предпринимаем все усилия, чтобы все четыре энергоблока АЭС "Аккую" работали в 2028 г.", - заявил Новак.

Сейчас все системы и элементы блока №1 приводятся в состояние эксплуатационной готовности, выполняется проверка их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам, описал Новак ситуацию на строительной площадке.

"Находимся сейчас на финальном этапе подготовки к началу работы АЭС", - отметил он.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия.

Siemens Аккую Александр Новак Германия Росатом Турция
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