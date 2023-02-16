"Ъ" сообщил о возможных проблемах с поставками оборудования "Росатому" для АЭС "Аккую"

Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии тоже пока не может получить оборудование Siemens

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Германская Siemens Energy еще не получила все необходимые разрешения на поставку электротехнического оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Речь идет о поставке комплексного распределительного устройства (КРУЭ).

Как говорят собеседники издания, Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не выдало разрешение на экспорт на фоне опасений, что оборудование может быть ввезено в Россию. В результате турецкие власти начали переговоры с правительством Германии об условиях, при которых оборудование может быть поставлено.

В реализующей проект компании "Аккую Нуклеар" газете сообщили, что в компанию не поступало официальных уведомлений "об обстановке поставок оборудования" и что Siemens почти полностью завершила создание оборудования, соблюдая свои контрактные обязательства.

С аналогичной проблемой уже столкнулся проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии - он тоже пока не может получить оборудование Siemens из-за блокировок BAFA.

"Росатом" строит в Турции АЭС "Аккую" по схеме BOO (build — own — operate, "строить — владеть — эксплуатировать"), когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года Старт началу строительства блока №3 этой АЭС был дан 10 марта 2021 года, а в июле 2022 года "Росатом" начал строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую".