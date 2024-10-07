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США требуют от РФ консульского доступа к осужденному американцу Хаббарду

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Представитель Госдепа Мэтью Миллер в понедельник призвал Россию предоставить США консульский доступ к американцу Стефану Хаббарду, осужденному в РФ за участие в боевых действиях в рядах украинских вооруженных сил в качестве наемника.

"Россия должна предоставить США консульский доступ к Хаббарду, как они должны это делать всегда, когда задерживают американского гражданина", - заявил Миллер на брифинге.

Представитель Госдепа добавил, что США "внимательно следят за этим делом и обдумывают дальнейшие шаги".

Ранее в понедельник Московский городской суд приговорил к шести годам десяти месяцам колонии общего режима Хаббарда, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Как установлено следствием, 72-летний Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, по которому должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее $1 тыс. в месяц. Согласно фабуле дела, Хаббард прошел обучение, получил личное огнестрельное оружие, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.

Адвокат Хаббарда пообещал обжаловать приговор. В свою очередь вице-консул американской дипмиссии Микаэль Дарбинян сообщил журналистам, что посольство США находится в процессе получения консульского доступа к осужденному Хаббарду.

Госдеп Украина Стефан Хаббард
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