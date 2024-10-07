Глава Минсельхоза заявила, что рынок БАДов в РФ требует усиления регулирования

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок биологически активных добавок (БАД) в РФ требует более активного внимания со стороны регулирующих органов, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Люди хотят это (БАДы - ИФ) принимать, это красиво, на этикетках написано что-то такое хорошее. Но нам кажется, что не хватает регулирования", - сказала министр на главной прогноз-сессии международного форума "Биопром" в Геленджике в понедельник.

По ее словам, эта отрасль "очень пока серая", наднациональные техрегламенты ЕАЭС занимаются только лечебным сектором и частью специализированного питания. Это требует усиления внимания к отрасли со стороны государства, "регулирования этих вещей, чтобы они не нанесли вреда", сказала она.

"Да, это сейчас увлечение, да, наверное, это может быть полезно, но это надо все проверять. Это должно быть, в первую очередь, безопасно и не наносить вреда здоровью. Это чистые биотехнологии, которые требуют дополнительного регулирования", - считает Лут.

По данным Росстата, в первом полугодии этого года производство БАДов в РФ выросло на 31,2%, до 13,8 тыс. тонн. Причем июньское производство в годовом выражении увеличилось на 42,1%, по сравнению с маем этого года - на 7,3%.

По оценке Роспотребнадзора, которые приводились в исследовании группы "Деловой профиль", сейчас биодобавки принимают от 8% до 20% россиян. Доля граждан, регулярно употребляющих БАД, ежегодно увеличивается примерно на 5%.

По оценкам BusinesStat, в 2023 году импорт БАДов в РФ сократился на 8%, до 82 млн упаковок с 89 млн годом ранее.

С 1 октября 2023 года в РФ действует обязательная маркировка этой продукции.