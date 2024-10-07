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Глава Минсельхоза заявила, что рынок БАДов в РФ требует усиления регулирования

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рынок биологически активных добавок (БАД) в РФ требует более активного внимания со стороны регулирующих органов, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Люди хотят это (БАДы - ИФ) принимать, это красиво, на этикетках написано что-то такое хорошее. Но нам кажется, что не хватает регулирования", - сказала министр на главной прогноз-сессии международного форума "Биопром" в Геленджике в понедельник.

По ее словам, эта отрасль "очень пока серая", наднациональные техрегламенты ЕАЭС занимаются только лечебным сектором и частью специализированного питания. Это требует усиления внимания к отрасли со стороны государства, "регулирования этих вещей, чтобы они не нанесли вреда", сказала она.

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"Да, это сейчас увлечение, да, наверное, это может быть полезно, но это надо все проверять. Это должно быть, в первую очередь, безопасно и не наносить вреда здоровью. Это чистые биотехнологии, которые требуют дополнительного регулирования", - считает Лут.

По данным Росстата, в первом полугодии этого года производство БАДов в РФ выросло на 31,2%, до 13,8 тыс. тонн. Причем июньское производство в годовом выражении увеличилось на 42,1%, по сравнению с маем этого года - на 7,3%.

По оценке Роспотребнадзора, которые приводились в исследовании группы "Деловой профиль", сейчас биодобавки принимают от 8% до 20% россиян. Доля граждан, регулярно употребляющих БАД, ежегодно увеличивается примерно на 5%.

По оценкам BusinesStat, в 2023 году импорт БАДов в РФ сократился на 8%, до 82 млн упаковок с 89 млн годом ранее.

С 1 октября 2023 года в РФ действует обязательная маркировка этой продукции.

Минсельхоз Оксана Лут
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