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Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ
Фото: Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выявил 48 биологически активных добавок к пище (БАД), не отвечающих обязательным требованиям и создающих риски нахождения в обороте небезопасной продукции, из оборота изъято более 118 тысяч упаковок продукции, содержащих запрещенные вещества.

"Роспотребнадзором при проведении мониторинга Единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции выявлено 48 биологически активных добавок к пище (далее - БАД), не отвечающих обязательным требованиям актов, составляющих право Таможенного Союза, зарегистрированных уполномоченными органами Республики Армения, что формирует риски нахождения в обороте небезопасной продукции", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомстве.

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Отмечается, что информация по данному факту направлена в Евразийскую экономическую комиссию для информирования Минэкономики Армении и проверки.

В ведомстве уточнили, что Роспотребнадзор создал рабочую группу, в состав которой, в том числе, входят ведущие производители БАД. Группа обсуждает вопросы регистрации БАД, а также организации мероприятий по недопущению оборота БАД, содержащих запрещенные вещества.

"Добросовестными производителями БАД в настоящее время организованы и проводятся мероприятия по изъятию с российского рынка БАД, содержащих в своем составе симетикон и мелатонин. Изъято из оборота более 118 тысяч упаковок продукции", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор Армения
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