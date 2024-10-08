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Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл во вторник днем в Кремль, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, после которой в Большом Кремлевском дворце стартует саммит СНГ.

Ранее во вторник Путин провел отдельную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин и Пашинян договорились о встрече в ходе телефонного разговора в конце августа. До этого президент РФ посетил с официальным визитом Азербайджан и пообещал проинформировать премьера Армении о результатах своих переговоров в Баку.

Никол Пашинян СНГ Азербайджан Армения Владимир Путин
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