Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл во вторник днем в Кремль, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, после которой в Большом Кремлевском дворце стартует саммит СНГ.

Ранее во вторник Путин провел отдельную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин и Пашинян договорились о встрече в ходе телефонного разговора в конце августа. До этого президент РФ посетил с официальным визитом Азербайджан и пообещал проинформировать премьера Армении о результатах своих переговоров в Баку.