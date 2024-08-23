В Ереване заявили, что Путин и Пашинян договорились о встрече

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в пятницу договорились о проведении встречи, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны договорились встретиться при возможности для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня отношений Армении и России.