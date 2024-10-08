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Путин предложил Пашиняну провести еще одну встречу на саммите БРИКС в Казани

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил премьеру Армении Николу Пашиняну провести встречу "на полях" октябрьского саммита БРИКС в Казани.

"Жду вас в Казани на саммите БРИКС. Надеюсь, это будет полезно и интересно, много контактов: мы и двустороннюю проведем встречу, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе", - сказал он на встрече с Пашиняном в Москве во вторник.

БРИКС Владимир Путин Казань Армения Никол Пашинян
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