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Женщина пострадала при обстреле ВСУ белгородского города Шебекино

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Женщина получила ранение при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавшую с осколочными ранениями плеча и бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела в городе, по предварительным данным, повреждены административное здание и цех производственного предприятия. "Осколками посечены 10 легковых автомобилей. В 15 частных домовладениях пробиты кровли, выбиты окна и посечены заборы. Кроме того, повреждена линия электропередачи", - добавил губернатор.

Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
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