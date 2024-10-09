В результате обстрела Шебекина ранены три человека

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Под обстрел попал Шебекинский городской округ, в Шебекине были ранены три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго - осколочное ранение лопатки. Медики оказали им всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно. Женщину со слепым осколочным ранением лопатки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время она доставляется в городскую больницу №2 Белгорода", - рассказал глава региона.

По предварительной информации, в городе в шести частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы.

"Осколками посечены 10 автомобилей. Кроме того, три беспилотника атаковали два промышленных предприятия: на территории одного пробита кровля производственного здания, на территории второго - повреждена стена", - уточнил Гладков.

В селе Муром с беспилотника сброшены взрывные устройства. В результате в пяти частных домовладениях были выбиты окна, посечены кровли, заборы и хозпостройки.

Подомовой обход попавших об стрел населенных пунктов продолжается.