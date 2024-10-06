Город Шебекино в Белгородской области вновь подвергся обстрелу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле Шебекино.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В городе выбиты окна и посечены фасады двух многоквартирных домов. Повреждён легковой автомобиль. Также загорелась сухая трава.

В селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал многоквартирный дом. В результате произошло возгорание на балконе одной из квартир - пожар потушен, добавил Гладков.

Ранее в воскресенье в Шебекино в результате обстрела был поврежден автомобиль, зафиксированы локальные обрывы на линии электропередачи.