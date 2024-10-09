АПК Курской области понес более 3 млрд рублей ущерба из-за гибели животных

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в сельском хозяйстве регионов, в которых введен режим КТО, серьезная; только в Курской области прямой ущерб аграриев от утраченного поголовья животных оценивается в более чем 3 млрд рублей, сообщила в Совете Федерации министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Самая сложная ситуация, конечно, в Курской области. Курская область заявила уже ущерб, он требует, безусловно, подтверждения. Сейчас то, что мы видим, - это утраченное поголовье. В основном у нас пострадало поголовье по свиноводству и молочному крупному рогатому скоту, - сказала она. - И здесь мы видим уже прямой ущерб более чем на 3 млрд рублей, будем обращаться в Минфин <...> чтобы компенсировать эти убытки, чтобы восстановить это поголовье в максимально короткие сроки для того, чтобы у нас не было перекосов на рынке, в том числе по ценовой ситуации".

Лут также сообщила, что Белгородской области из резервного фонда выделено 1,8 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей уже доведены до получателей. "Соответственно, Белгородская область заявляет еще потребность, с которой будем обращаться в Минфин, - сказала она. - По Брянской области пока заявлен ущерб в 400 млн рублей, тоже заявили в Минфин, будем с этим дальше работать".

Лут сообщила, что для аграриев действуют и другие меры господдержки, которые предусмотрены на федеральном уровне.