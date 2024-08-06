Аграрии РФ готовятся к озимому севу под урожай-2025 при очевидном росте затрат. Обзор

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Аграрный комплекс РФ, на который в этом году обрушились, казалось бы, все природные стихии – от майских заморозков до аномальной жары на юге, готовится к важной кампании – севу озимых культур. Она также пройдет в непростых условиях, связанных, прежде всего, с ростом производственных затрат, заявили опрошенные "Интерфаксом" представители хозяйств и региональных органов управления АПК. Ситуация осложняется и тем, что после повышения ключевой ставки ЦБ Минсельхоз приостановил льготное кредитование.

В результате ряд производителей будет вынужден сокращать посевные площади или менять севооборот в пользу более маржинальных сельхозкультур.

"Постепенно все дорожает"

Как сообщил эксперт по ценообразованию ТПП Ростовской области Юрий Корнюш, одной из основных тенденций последних лет является снижение рентабельности производства. "На ситуацию в растениеводстве, в частности, влияет диспаритет цен на продукцию аграриев и стоимость ресурсов для ее производства. Сельхозпроизводители оказались зажатыми в эти тиски", - сказал он.

По словам замгубернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, стоимость топлива для аграриев за последний месяц повысилась на 3%, но проблем с обеспечением им нет.

Что же касается цен на минудобрения, то, по его словам, принятые за последние годы меры позволили их стабилизировать. "В целом, цены на минеральные удобрения находятся на уровне аналогичного периода 2023 года, наблюдаются лишь сезонные колебания", - сказал он.

Начальник отдела развития растениеводства Минсельхоза Воронежской области Александр Харьковский сообщил, что в этом году аграрии могут немного увеличить озимые посевы, "если погодные условия позволят". "Область к этим работам готова, но что касается роста цен на ГСМ, технику, удобрения, то все потихоньку растет", - сказал он.

"В целом, постепенно все дорожает", - соглашается главный агроном ИП "Гусейнов" (Ростовская область) Алексей Лесик.

По его словам, рост затрат очевиден. "Элитные семена в этом году подорожали на 3-4 рубля за кг. Так, стоимость семян была 21 рубль за кг, сейчас уже 24-25 рублей. С удобрениями ситуация аналогичная, - сказал он. - Дорожает и сельхозтехника, при этом ее качество ухудшается. Новая техника ломается, по гарантии практически ничего не делают. Платим даже за техосмотр, хотя по гарантии должны оплачивать мастерам только дорогу".

Отметив, что с приобретением техники аграриям помогает государство, Лесик заявил, что даже с учетом субсидии ее стоимость – немалые деньги. "При этом для нее нет запчастей и комплектующих – все только под заказ, либо аналоги, которые часто не подходят", - сетует он.

"Колебание цен в сторону повышения" на ресурсы отмечает и замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов. "Цена на зерно в последние годы остается относительно стабильной, в то время как составляющие себестоимости проведения сева имеют свойство колебаться в сторону повышения", - сказал он, приведя в пример ГСМ, технику, затраты на оплату труда, на средства защиты растений.

Надежды в этом плане связаны с получением дополнительных объемов финансирования.

Отмечают рост цен и в агрохолдинге "Степь", основные активы которого расположены в южных регионах.

Как сообщил гендиректор холдинга Андрей Недужко, "Степь" приобретает все необходимые средства производства для проведения озимого сева заблаговременно, вне сезона. "Однако на ряд основных позиций наблюдается повышение цен. Стоимость семян озимой пшеницы увеличилась примерно на 30%, удобрений - выросла на 15-25%, в зависимости от номенклатуры, - сказал он. - ГСМ подорожали примерно на 15%, сельхозтехника российского производства - на 7%, запасные части к ней - примерно на 10%".

При этом он отметил, что агрохолдинг в ходе посевной кампании использует российские средства производства.

По оценке представителя ГК "ЭкоНива", за последний год "существенно изменились цены на средства защиты растений оригинального зарубежного производства - по отдельным позициям рост составил порядка 15%". "Почти не изменились цены на импортные препараты-дженерики, например, китайского производства. Здесь колебания зависят от текущего курса валют. Цены на удобрения остались примерно на том же уровне, что и год назад", - заявили в холдинге.

В то же время на рынке запчастей уже несколько лет продолжается стабильный рост цен – до 50% по отдельным позициям ежегодно, сказали в "ЭкоНиве".

Как считает глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская, основным фактором, который повлияет на затраты, будет рост цен на ГСМ. "Важно исключить риски прошлого года, когда начался взрывной рост биржевых цен на все виды горючего", - подчеркнула она.

В то же время глава холдинга отметила, что значительного роста расходов на семена и минудобрения не будет. "Мы анализируем затраты в целом на цикл производства культуры. Так как мы готовимся к севу озимых заранее, обеспечивая себе необходимые запасы семян и удобрений, то значительный рост по данным статьям расходов исключен", - сказала она.

Агропромышленные предприятия холдинговой компании "Сибирский деловой союз" (СДС, Кемерово) оценивают роста затрат "в пределах сезонного уровня".

В Белгородской области, как сообщила пресс-служба регионального правительства, издержки аграриев на сев, выращивание и сбор сельскохозяйственных культур (семена, средства защиты, удобрения, ГСМ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в среднем на 10%. Однако если летняя цена на дизельное топливо выше прошлогодней на 10,12%, то цена автобензина ниже на 9,75%.

По данным на 29 июля, стоимость дизтоплива на базах "Белгороднефтепродукта" составляла 66,4 тыс. рублей за тонну, автобензина (АИ-92) - 62 тыс. рублей.

В Саратовской области региональный Минсельхоз зафиксировал рост затрат аграриев (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на минеральные удобрения - до 32%, средства защиты растений - до 20%, смазочные материалы - на 20-80%, технику - от 15%, запчасти - на 15-30%, дизельное топливо - более чем на 20%.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, цены на удобрения и средства защиты растений остаются на уровне 2023 года.

Затраты на покупку сельхозтехники в хозяйствах региона составили 4,6 млрд рублей, приобретено, в частности, 215 тракторов и 76 зерноуборочных комбайнов. Всего парк пополнила 671 единица техники.

По оценке министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, повышение затрат аграриев "происходит исключительно в рамках текущей инфляции и роста цен на ГСМ". "Но посевная кампания пройдет согласно запланированным срокам", - подчеркнули в ведомстве.

Минсельхоз Курской области прогнозирует рост затрат на проведение осенних полевых работ на 5-10%, в основном за счет повышения цен на запасные части, а также ремонт, обслуживание и приобретение сельхозтехники. Цены на ГСМ, удобрения и СЗР остались на уровне аналогичного периода прошлого года, сообщили в ведомстве.

В министерстве сельского хозяйства Смоленской области также заявляют о росте затрат на все составляющие для проведения полевых работ. При этом там отмечают и дефицит кадров рабочих специальностей: комбайнеров, водителей, механизаторов.

Это тем более тревожит, что наступает самое сложное время для растениеводов: наряду с проведением озимого сева активно ведется как уборка урожая, так и заготовка кормов, заявили в ведомстве.

Хозяйства Татарстана на проведение осенних полевых работ полностью обеспечены дизельным топливом, имеют необходимое количество посевной и почвообрабатывающей техники, сообщила пресс-служба республиканского Минсельхозпрода.

Причем с начала года было приобретено 1 660 единиц сельхозтехники, в том числе 196 тракторов и 69 зерноуборочных комбайнов, почти на 6 млрд рублей. Однако на покупательной способности хозяйств негативно отражается то, что цены на сельхозтехнику, запчасти, ГСМ ежегодно поднимаются, отметили в министерстве.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 1 августа) дизтопливо подорожало на 50 копеек за кг. Цена зерноуборочного комбайна "Акрос-595" выросла на 500 тыс. рублей, кормоуборочного комбайна "Полесье" КВК-800 – на 2,3 млн рублей. Трактора "Кировец" сохраняют цены прошлого года, а массовый трактор "МТЗ-82" подорожал на 200 тыс. рублей.

В Новгородской области рост затрат на основные виды сельхозтехники составил в среднем 10%, сообщили в пресс-службе областного правительства. В области действует ряд программ, которые снижают финансовую нагрузку на аграриев при приобретении техники. Так, сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам возмещается 25% стоимости приобретенной новой сельхозтехники и оборудования, 30% стоимости комбайнов, 25% уплаченного первоначального взноса по договорам лизинга. Ежегодно субсидируется порядка 90% всей приобретаемой техники.

"Для контроля роста цен введен ежедневный мониторинг стоимости дизельного топлива и автобензина, с последующим информированием Минсельхоза РФ и ФАС", - сообщили в пресс-службе. Средние оптовые цены на дизельное топливо и автобензин по области с начала года стабильны. Рост стоимости отмечается только в розничном сегменте.

В то же время в республике Коми отмечается рост цен на ГСМ. "С начала основных весенне-полевых работ по настоящее время оптовые цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо повысились, что повлияет на увеличение себестоимости производимой аграриями продукции", - сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка.

В Ленинградской области, по данным регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, рост затрат на предстоящие полевые работы оценивается в пределах инфляции. "Для компенсации затрат из областного бюджета сельхозпроизводителям ежегодно выплачивается субсидия на агрономические работы, - сообщили в комитете. - Она предназначена специально для приобретения ГСМ, техники, удобрений, семян. Сумма господдержки на проведение посевной яровой и озимой кампании в 2024 году – 600 млн рублей, рост финансирования – 4%, общая сумма поддержки растениеводства в течение года – 1,5 млрд рублей".

Стоп-кредит

Рост затрат в преддверии озимого сева аграриям будет трудно сдержать из-за остановки Минсельхозом РФ льготного кредитования после повышения ключевой ставки ЦБ, поскольку возникла необходимость произвести перерасчет потребности в субсидиях.

"Потребность в привлечении финансовых ресурсов в период проведения полевых работ у аграриев всегда есть. В конце июля в связи с изменением ключевой ставки прием заявок на льготное кредитование был приостановлен. Сельхозпроизводители в настоящее время не могут получить дешевые кредиты и при острой необходимости в заемных средствах, обращаясь в банки, получают коммерческие предложения со средней ставкой от 20%. Это ложится тяжелой нагрузкой на бюджеты", - заявил заместитель гендиректора по производству управляющей компании "Август-Агро" (Татарстан) Ильнар Харисов

Глава "Степи" Недужко заявил, что агрохолдинг пользуется финансированием под субсидированную и рыночную ставку, в том числе для проведения сева озимых культур.

Как сообщили в Минсельхозпроде Татарстана, на проведение весеннего сева аграрии республики привлекли в этом году кредиты на 16,4 млрд рублей. Теперь необходимы льготные средства для завершения уборочной кампании и под озимый сев.

На льготные краткосрочные кредиты рассчитывают и аграрии Смоленской области. "Провести озимый сев и уборку в оптимальные агротехнические сроки нам помогут и микрозаймы, предоставляемые Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства по льготным ставкам", - заявили в областном Минсельхозе.

В Саратовской области региональное министерство согласовало и направило в Минсельхоз РФ 547 заявок на льготное кредитование (под 10%) на сумму 13,1 млрд рублей, из них банки уже выдали 407 кредитов на 6,6 млрд рублей.

Дополнительная потребность области в льготных кредитах для проведения озимой кампании заявлена в сумме 110 млн рублей.

Оптимизация севооборота

Рост затрат и нехватка средств заставляют некоторые хозяйства сокращать площади под озимыми или пересматривать структуру севооборота. В то же время в ряде регионов есть планы по увеличению посевов, поскольку озимые культуры более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

"В этом году площади под озимой пшеницей не меняем, отведем под нее более 7 тыс. га, - сообщила Романовская из агрохолдинга "Лазаревское". - Однако уже несколько лет мы стремимся минимизировать долю участия в сырьевом рынке, переводя фокус внимания на семеноводство и расширенное производство комбикормов. В рамках программы планируем уйти от выращивания продовольственного зерна. В посевную 2024 года, возможно, откажемся от озимого ячменя. Культура не показала высокого урожая и отличилась сложной зимовкой. В процессе находится план оптимизации севооборота, по которому мы уже отказались от картофеля, например".

В то же время в "Степи" считают сложившийся севооборот оптимальным. "Плановые площади посевов озимых культур сохранятся на уровне прошлого года. Данная структура севооборота является оптимальной для компании и показывает свою эффективность", - заявил Недужко.

В Смоленской области в этом году посевных площади под озимым будут сохранены. "Однако в связи со сложившимися высокими закупочными ценами на семена рапса посевные площади под этой культурой будут увеличены за счет сокращения посевов зерновых", - сообщили в областном Минсельхозе.

Под урожай этого года из 72 тыс. га озимых большую часть - 61 тыс. га - занимала пшеница.

В Орловской области также планируют расширить площади под озимым рапсом при сохранении общей площади под озимыми культурами на уровне прошлого года.

В Татарстане, по данным пресс-службы республиканского Минсельхозпрода, под урожай 2025 года озимые планируется посеять на 503,6 тыс. га, что на 3,2 тыс. га меньше, чем в прошлом году. Из них озимая пшеница займет 429,4 тыс. га, озимая рожь - 56,2 тыс. га, ячмень - 0,1 тыс. га, рапс - 3,8 тыс. га.

Старт посевных работ – конец августа-начало сентября. "Это привычные сроки. Но по факту будем исходить из погодных условий", - сказали в ведомстве.

По словам Лесика из ИП "Гусейнов" (Ростовская область), площадь под озимыми в этом году планируется сократить. Основная причина - недостаток влаги в почве. "У нас весной и летом практически не было дождей. Из-за жары планируем сдвинуть начало сева озимых примерно на неделю. Но, возможно, дожди все-таки пройдут", - заявил он.

Дефицит влаги может негативно отразиться и на внесении удобрений. "Приближается срок внесения сложных удобрений на полях. Но при дефиците влаги удобрения могут потянуть из земли оставшуюся влагу, при этом не дать роста семенам. А без осадков и удобрений семена погибнут", - опасается он.

В Самарской области, напротив, в этом году планируют увеличить площадь сева озимых, сообщили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия. По урожай текущего года было посеяно 523,5 тыс. га озимых культур.

В Дагестане в этом году площадь озимых планируется увеличить на 5%, до 96 тыс. га. Как пояснил Шарипов из республиканского Минсельхоза, это связано, прежде всего, с тем, что площадь озимых под урожай текущего года несколько сократилась "в силу неблагоприятных погодных условий". "В этом году планируем нарастить, поскольку для региона свойственна засушливость и низкая влагообеспеченность. В условиях засушливого климата озимые лучше используют влагу осенне-зимнего периода, лучше преодолевают периоды без воды. Эта культура вынослива и дает урожай в условиях дефицита влаги, что часто повторяется в наших условиях", - сказал он.

В Ростовской области озимый клин занимает основную часть в структуре посевных площадей, его площадь на протяжении последних пяти лет сохраняется на уровне 2,9-3 млн га, сообщил Рачаловский.

"Вместе с тем, в текущем году возможно небольшое увеличение посевов озимых зерновых - на 50-70 тыс. га, - сказал он. - Прирост связан с образованием паров в результате гибели сельхозкультур из-за заморозков и почвенной засухи. На этих площадях не было возможности пересева яровыми культурами из-за отсутствия необходимого уровня продуктивной влаги в почве".

По его словам, сев озимых в регионе традиционно начинается в первой декаде сентября. "На сегодня смещение сроков начала сева и его проведения не планируется, но все будет зависеть от погодных условий", - сказал он.

В сентябре планируют начать сев и аграрии Кабардино-Балкарии. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, площадь составит около 70 тыс. га, что соответствует прошлогодним показателям.

В двадцатых числах августа приступят к озимому севу хозяйства СДС. Причем площадь под этими культурами будет увеличена вдвое. ООО "Чебулинское" и "Усть-Сертинское" посеют озимую рожь на 3 тыс. га против 1,5 тыс. га. "Существенное увеличение площадей связано с тем, что в этом году удалось подобрать больше полей, где зимой скапливается достаточной уровень снежного покрова, чтобы обеспечить успешную зимовку", - пояснили в компании.

В Ленинградской области, которая находится в зоне рискованного земледелия, площади под озимой пшеницей планируется увеличить до 12,8 тыс. га с 10,8 тыс. га в прошлом году, под озимым рапсом - до 4 тыс. га против 2,9 тыс. га соответственно. Регион выращивает в основном фуражное зерно для нужд животноводства.

В Оренбургской области в последние два года площадь сева озимых культур составляет не менее 800 тыс. га. В текущем году в планах этот показатель не снижать, сообщили в областном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В Волгоградской области также площадь озимых будет на уровне прошлого года и составит порядка 1,63 млн га.

О сохранении площадей под озимыми сообщили и в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. "Сев озимых в текущем году планируется на уровне прошлого года - 5,4 тыс. га", - сказали в ведомстве, отметив, что в настоящее время нет оснований для сдвига сроков проведения этих работ.

В последние годы Минсельхоз РФ ориентирует аграриев на расширение посевов озимых культур, прежде всего, зерна. Озимые более устойчивы к болезням растений и непогоде, их урожайность выше, чем у яровых культур. На их долю приходится большая часть собранного урожая зерна. Так, в 2023 году из общего сбора пшеницы в 92,8 млн тонн на долю озимой пришлось 63,8 млн тонн.