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В МИД РФ осудили удар Израиля по жилому дому в Дамаске

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Москва решительно осуждает удар Израиля по Дамаску, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз Израиль грубо нарушил суверенитет Сирии, - нанес ракетный удар по многоэтажному жилому дому в густонаселенном районе Дамаска", - сказала Захарова в ходе брифинга.

"Мы решительно осуждаем эту акцию, кто бы ни был целью атаки, она совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей. И возмутительно, что подобные действия превратились буквально в рутинную практику, применяемую по отношению к Сирии, Ливану, сектору Газа", - добавила она.

"Мы вновь настоятельно призываем израильскую сторону к уважению к суверенитету государств, соблюдению базовых норм международного права. Обращаем внимание на крайне безответственный и опасный характер совершенного акта агрессии, из которого отчетливо прослеживается стремление к дальнейшему расширению географии вооруженной эскалации в регионе", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Израиль Дамаск МИД РФ Мария Захарова
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