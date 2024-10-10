Песков заявил о катастрофических последствиях возможной операции Израиля в Сирии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Возможное расширение на Сирию географии боевых действий с участием Израиля повлечет катастрофические последствия для Ближнего Востока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, география боевых действий и так расширяется. Мы видим, что сейчас добавился еще ливанский фронт. Это все, конечно же, ведет к разрушениям гражданской инфраструктуры, десятки и сотни тысяч людей лишаются своего жилища, средств к существованию, работы и т.д. и т.п. Конечно, не хочется даже говорить о дальнейшем расширении географии. Последствия у этого всего - катастрофические для региона", - сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на операцию Израиля в Сирии, Песков пояснил, что "вряд ли здесь уместны какие-то эвентуальные рассуждения".

Так пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу прокомментировать предположения о том, что Израиль может провести наземную операцию в Сирии, на территории которой расположен российский воинский контингент.