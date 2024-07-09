Новак назвал бессрочной экспортную заградпошлину для непроизводителей дизтоплива

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Заградительная пошлина для компаний-непроизводителей дизельного топлива является бессрочной мерой, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Относительно запрета (экспорта ДТ - ИФ) для непроизводителей все решения были приняты еще осенью прошлого года. Была введена экспортная пошлина в 50 тысяч рублей за тонну, это практически запретительная пошлина для поставок на экспорт теми, кто не является производителями нефтепродуктов и для тех НПЗ, что перерабатывают менее 1 млн тонн. То есть те, кто перерабатывает менее 1 млн тонн, не имеют возможности поставлять ДТ на экспорт. Пока мы не определяли сроки действия этой меры, она бессрочная. В случае необходимости она будет отменена, но на сегодняшний день она бессрочна", - сказал Новак.

В сезон высокого спроса летом 2023 года ввиду ряда причин на топливном рынке России сформировался ценовой кризис. Ситуация обострилась к концу лета, когда в разгар уборочной компании аграрии стали жаловаться на высокие цены на нефтепродукты, а также возникающий местами дефицит топлива. Долгое время ведомства и нефтяные компании не могли урегулировать ситуацию, в результате правительство пошло на жесткие меры и с 21 сентября 2023 года запретило экспорт нефтепродуктов. Запретные меры снимались постепенно - 17 ноября было отменено эмбарго на экспорт бензина, 22 ноября - на вывоз летнего дизтоплива.

Практика запрета на вывоз топлива показала свою эффективность, благодаря ей внутренний рынок удается быстро насыщать. Второй раз временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода - по 31 августа правительство ввело с 1 марта 2024 года, когда резко шли вверх биржевые цены на бензин. Однако 20 мая эмбарго было приостановлено по причине риска затоваривания внутреннего рынка. Сначала правительство разрешило поставки бензинов на экспорт до 30 июня, затем продлило это решение до 31 июля. Экспортировать бензин, согласно постановлению правительства, могут только производители, непроизводителям - вывоз бензина за границу запрещен.