МИД заявил, что новый режим санкций ЕС не подорвет тенденцию роста экономики РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Новый санкционный режим Евросоюза не окажет влияния на приверженность России выбранному внешнеполитическому курсу, не сможет подорвать тенденцию роста российской экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не окажет это влияния на приверженность России курсу на отстаивание своих национальных интересов, защиту нового справедливого миропорядка, на движении вперед это не скажется. Принципиальный курс определен, выбор наш народ сделал, и мы будем отстаивать этот наш свободный выбор в пользу собственной страны и народа", - сказала Захарова на брифинге.

По словам официального представителя МИД РФ, "новому санкционному режиму суждено завершиться так же, как и предыдущим".

"Не получится у тех, кто разрабатывал эти меры, подорвать тенденцию роста российской экономики", - заявила она, отметив, что ограничительные меры Евросоюза "лишь способствуют укреплению экономического суверенитета нашей страны, повышению ее роли на международной арене".

Накануне Евросоюз утвердил новый режим санкций в отношении РФ, вводящий "новые юридические рамки для ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом", отмечалось в коммюнике Совета ЕС.

В документе пояснялось, что "эти новые санкции позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике, которые (...) подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".

"Согласно этим новым юридическим рамкам, активы соответствующих лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено предоставлять им средства", - сказано в коммюнике.

Кроме того, физическим лицам также будут запрещены поездки, в том числе транзитом, через территорию ЕС.