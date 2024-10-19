Президиум РАН обсудил, как развивать страну: вверх или по горизонтали?

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Очередное заседание Президиума РАН было посвящено обсуждению Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Этот документ, который, как отмечалось ранее, разрабатывает Минэкономразвития при участии органов власти всех ступеней и научного сообщества, должен быть утвержден правительством до конца текущего года.

О том, как проходило обсуждение, сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Доклад содержательный, вопросов много

Корр.: Открывая заседание, президент РАН Геннадий Красников пояснил, что разработка стратегии - "задача непростая, потому что пространственное развитие предполагает синергию целого ряда проектов. Все они должны быть консолидированы".

С основным докладом выступил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В начале доклада говорилось о достижениях в выполнении целей предыдущей стратегии пространственного развития, которая действовала с 2019 года по настоящее время. В частности, согласно докладу, "расширился инструментарий поддержки регионов, что позволило добиться общеэкономического роста и прогресса в решении конкретных задач пространственного развития".

И далее содержался перечень задач и общих принципов, которые необходимо, по мнению министерства, решить для достижения сбалансированного развития страны за счет сокращения межрегиональных различий уровня жизни. Так, к ключевым принципам можно отнести дифференцированный подход к развитию территорий. "Мы создаем условия для дальнейшего развития сильных территорий и дополнительно помогаем тем, кто нуждается в поддержке", - сказал он. Эта часть доклада сразу вызвала немало серьезных замечаний и просьб конкретизировать эти положения.

Сколько это будет стоить?

Последовавшие затем вопросы участников заседания фактически конкретизировали задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей.

"Сколько будет стоить выполнение поставленных вами задач?" – первый вопрос к Д.Вахрушеву. Зал притих, но цифра не была названа, так она еще, как сказал заместитель министра, не определена и ее можно будет назвать только после разработки долгосрочного прогноза развития экономики до 2042 года! Попытка продолжить разговор с вопросом: как можно ставить задачи по развитию страны, не зная сколько это будет стоить и какая может быть инфляция, не удалась, так как пререкания с докладчиком - это уже выступление, а не вопрос!

Проблема схожая: у нас и в африканских государствах!

Два следующих вопроса задала член Президиума РАН, член-корреспондент РАН, директор института Африки Ирина Абрамова. Она обратила внимание на схожесть чрезмерной концентрации всех ресурсов в нескольких крупных агломерациях России с подобной проблемой, существующей и в африканских странах, и на дефицит кадров в нашей стране. Вопрос настолько актуален, что его стоит процитировать.

Абрамова: Реально то, что у нас сейчас в России происходит, ничем не отличается от того, что происходит в африканских государствах. Там до 20% всех ресурсов концентрируется в столице. И чтобы мы ни говорили, этот тренд мы победить не можем. Это наглядно видно по количеству небоскребов жилья, которое строится сегодня в Москве. Как реально этот процесс остановить?

Корр.: Второй ее вопрос не менее актуален: в Стратегии говорится о населении страны в обсуждаемый период в 147 миллионов человек. Сейчас 140 миллионов, и отмечена тенденция к снижению. Откуда возьмется приток населения?

Отвечая на вопрос о нехватке кадров, докладчик обратил внимание на амбициозные планы по росту производительности труда, что может помочь решению голода в рабочей силе. И второе: в связи со сложностью привлечения зарубежных трудовых ресурсов из-за конкуренции с другими странами, в Стратегии делается расчет на повышение трудовой мобильности внутри страны. В частности, есть многие желающие на переезд из Северного Кавказа. Предполагается шире использовать по некоторым проектам и известный вахтовый метод.

Заметим, что все-таки на вопрос, откуда возьмутся семь миллионов человек, ответа не последовало.

И теперь о концентрации всех ресурсов, а точнее, как уйти от африканской системы? Докладчик считает необходимым улучшить качество жизни вне крупных агломераций, в том числе медицинское обслуживание, и путем улучшения транспортного обслуживания сделать более доступной высокотехнологичную медицину, которая расположена в крупных городах. Это, по его мнению, поможет сохранить устойчивость расселения людей на тех местах, где они живут.

И все же: будем строить небоскребы или развивать жилые поселки?

О неконтролируемом народонаселении говорили и другие участники заседания. Был в связи с этим и конкретный вопрос от академика Геннадия Матишова.

Матишов: Как мы будем развиваться: по плоскости или будем все-таки подниматься вверх? Потому что либо в каждом регионе надо небоскребы строить, либо делать как американцы: свои массивные образования они создают по плоскости. Наверное, все-таки нам надо заполнять территории. Соответственно вопрос: что с Москвой делать будем? Мы же просто задохнемся! Неконтролируемое идет народонаселение. В этих высотках лифты не могут обеспечить нормальную работу на высоте 20-30 этажей, потому что они не все скоростные. Нам тогда надо развивать и соответствующую промышленность, чтобы выпускали такие лифты.

Корр.: Конкретного ответа на этот вопрос у докладчика, как он сам сказал, нет: нужен баланс. Он объяснил при этом, что плоскостное расселение требует огромных инфраструктурных затрат - и дороги, и новые сети, которые необходимо тянуть. К тому же, как показывают разные исследования, все больше тех семей, которые живут в доме, чем тех, которые живут в ограниченном метраже в квартирах.

Вопрос не в бровь, а в глаз!

И наконец, вопрос президента РАН Геннадия Красникова. Он касался, как подчеркнул сам президент, методологической составляющей Стратегии…

Красников: Как построена программа: она просто объединяет разные проекты - эффективные транспортные системы, продолжительность жизни или наоборот программа ставит задачи, на решение которых должны быть нацелены все отраслевые программы?

Корр.: Вопрос, по словам докладчика, не просто конкретный, а, что называется, не в бровь, а в глаз!

Он пояснил, что Стратегия пространственного развития определяет приоритеты и даже принципы, по которым они должны реализовываться. Именно Стратегия устанавливает ключевые показатели пространственного развития в преломлении конкретных отраслей.

Президент РАН попросил докладчика уточнить, правильно ли он понял, что после утверждения Стратегии все ведомства должны в соответствии с этим документом строить свои планы? Ответ последовали категоричный: "Да, конечно".

Судя по реакции задававшего вопрос, ответ его удовлетворил, но затем последовал его же, но более сложный вопрос, потому что фактически возвращал докладчика к теме первых вопросов: откуда возьмется увеличение населения?

Красников: Почему вы не поставили задачу по демографии? У вас по демографии просто констатация фактов. У нас нет сегодня ни одной программы по демографии. Все они к демографии не имеют отношения. Они касаются продолжительности жизни, ее качества, поддержки чего-то, но не демографии.

Корр.: Как и на первые вопросы, ответ был кратким и уклончивым. В Стратегии, сказал докладчик, есть положения о стимулировании рождаемости. И все!

И здравые идеи можно свести на нет!

Затем последовал содоклад, главного научного сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования РАН профессора РАН Ольги Кузнецовой и выступления. Она сказала, что хочет говорить "об основных новациях стратегии, которые нам кажутся вполне разумными, значимыми, но вместе с тем и о тех проблемах, которые могут эти здравые идеи свести на нет и не дадут положительных результатов".

Одной из причин, почему это может произойти, сразу подчеркнула содокладчик, – это "недостаточность научного обоснования тех решений, которые необходимы для реализации Стратегии". Вывод достаточно серьезный, особенно учитывая, что обсуждаемый проект, как неоднократно отмечалось в различных сообщения на эту тему, апробации проходил и через научные коллективы.

Кузнецова: В чем новации Стратегии пространственного развития, в чем ее отличие от действующего документа? Прежде всего, в совершенно разумном решении отказаться от решения задачи, исходя исключительно из закономерности социально-экономического развития регионов. Параллельно предусматривается переход к подготовке стратегии пространственного развития, как части общей стратегии социально-экономического развития страны. Это значимо повышает статус документа и, соответственно, позволит гораздо лучше реализовывать приоритеты самого пространственного развития.

И еще один важный момент, о котором хотелось поговорить гораздо подробнее, - это предлагаемый в новой стратегии единый перечень опорных населенных пунктов. Они приходят, по крайней мере формально, на смену системе опор на перспективные центры экономического роста, под которыми в предыдущей стратегии подразумевались, прежде всего, крупные и крупнейшие городские агломерации.

Есть модели – надо выбирать

Весь мировой опыт проведения государственной пространственной политики на самом деле показывает, что любое национальное правительство вынуждено выбирать из трех возможных базовых моделей этой пространственной политики.

Первая модель – это модель так называемого поляризованного развития с опорой на ограниченное число центров экономического роста. У этой модели есть, конечно, определенный здравый смысл, потому что вложение денег в перспективные центры дает наибольшую отдачу…. Но помимо гипертрофированного роста городов это приводит и к недоиспользованию потенциала всех остальных территорий, и в итоге к снижению темпов экономического роста в стране. Поэтому на эту модель долго опираться нельзя.

Противоположная модель, когда делается ставка на поддержку самых проблемных территорий, к сожалению, тоже очень часто приводит к снижению темпов экономического роста в стране, потому что не получается за счет более-менее разумных средств решить проблемы периферийных территорий. Соответственно, вложенные деньги не дают отдачу, особенно, когда вкладываются деньги, допустим, в инфраструктуру, а инвесторы все равно не приходят.

Корр.: По ее мнению, предложенный вариант является сбалансированным и подразумевает поддержку складывающихся по всей территории разномасштабных и разновеликих точек роста. Но она подчеркнула при этом абсолютную необходимость создания механизмов их взаимодействия с прилегающими территориями.

И опять о наукоградах!

Далее докладчик затронула актуальную проблему жизни наукоградов, потому что в Стратегии предполагается выделение их в качестве опорных населенных пунктов. По ее мнению, эта "идея хорошая, но у нее есть очень много ограничений, проблем, рисков".

Все эти "но", как пояснила она, касаются "отсутствия понимания в законодательстве, какие населенные пункты можно относить к городским, к сельским, как формировать границы населенных пунктов". А это важно, потому что наукограды выделяются как опорные населенные пункты, а "муниципальные образования и населенные пункты – это совсем не одно и то же. И по большому счету у нас в законодательстве на сегодняшний день нет даже четкого понимания того, как определять их границы".

Проблема расселения – противоречивая проблема!

Не обошла стороной представитель Института народнохозяйственного планирования и уже звучавший на заседании вопрос о проблеме расселения по стране. По ее мнению, проблема заключается в том, что у нас нет "общепринятых представлений о том, какая должна быть современная система расселения".

Кузнецова: Мы, с одной стороны, говорим о том, и в документе об этом говорится, что нам надо обеспечивать устойчивость системы расселения, нам надо закреплять людей на востоке страны, в малых городах, в сельской местности. С другой стороны, нам надо обеспечивать трудовую мобильность людей туда, где создаются рабочие места Уже даже создаются новые экспериментальные населенные пункты. Как совместить оптимальным образом эти задачи, это по сути дела противоречивый вопрос и на самом деле открытый.

Корр.: Она выразила твердую убежденность в том, что "идея точек роста позитивно работает на социально-экономическое развитие страны только тогда, когда есть эффективно работающие механизмы их взаимодействия с прилегающими территориями, когда развито межрегиональное, межмуниципальное взаимодействие, а у нас, к сожалению, даже про управление городскими агломерациями до конца вопросы не решены".

Подняла она и проблему убывания сельского населения и ответила на предложение, прозвучавшее в основном докладе о необходимости строительства в сельской местности автомобильных дорог, как средства ее развития. Но ответила на это предложение лишь одним вопросом: "если мы построим дороги, будет ли кому по этим дорогам ездить?".

Кузнецова: Подчас принято считать, что плохая экономика выталкивает людей из села, но на самом деле, чаще всего выталкивает рост производительности труда: создаются крупные холдинги, не нужно столько людей в традиционных видах деятельности. Соответственно надо искать способы создания рабочих мест для высвобождающихся рабочих рук.

Все тот же вопрос: что делать?

Корр.: Возникает вопрос: что в этих условиях можно делать и в какую сторону нужно двигаться? Ответ на него прозвучал в содокладе.

Кузнецова: Прежде всего нам нужны более углубленные исследования, в том числе социологические, по мотивации граждан в отношении выбора места жительства. Что может сподвигнуть людей не переезжать в Москву, не переезжать в крупные города? Может быть, это частный вопрос, но тем не менее значимый. Если мы будем финансово поддерживать переезд населения в крупные сельские населенные пункты, мы закрепим людей на селе или наоборот еще больше стимулируем миграцию?

Очень многие коллеги говорят о том, чтобы воссоздать Научно-исследовательский центр наподобие того, что представлял из себя Совет по размещению производительных сил.

Стратегия – это документ довольно общего характера. Понятно, что он во многом носит декларативный характер, и будет уточняться, и будет разрабатываться план его реализации. И научно-методическое сопровождение со стороны Российской Академии наук в этом должно играть весомую роль. В рамках Российской Академии наук возможна организация фундаментальных междисциплинарных исследований как раз по вопросам пространственного развития с поиском ответов на вопросы о системе расселения, о которой уже много говорилось. И, как я уже говорила, целесообразным видится участие РАН в разработке программ научно-технологического развития субъектов Российской Федерации.

Эпилог: Надо успеть!

Корр.: Свое видение проблемы представили восемь докладчиков. Кроме того, каждому из них были заданы по несколько уточняющих вопросов. Все это говорит о масштабе обсуждения и о важности стоящей перед ними проблемы. Интересно, как отреагируют в правительстве на все эти предложения и вопросы. И успеют ли? Остается два с половиной месяца до конца года, когда Стратегия должна быть правительством принята.