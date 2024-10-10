Россиянин задержан в Португалии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Андрюнин задержан в Португалии по обвинению в мошенничестве и отмыванию денег и ждет экстрадиции в США, сообщает американский Минюст.

"Согласно судебным документам, Gotbit был известным "маркетмейкером" в криптовалютной индустрии. 26-летний Алексей Андрюнин, выходец из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit", - говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции в Штаты.

Согласно заявлению, российский гражданин обвиняется "в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью манипулирования рынком (...) и сговоре с целью отмывания денег".

Кроме того, "в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью манипулирования рынком обвиняются выходец из России, директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Gotbit из России Кави Джалили".

Минюст полагает, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги по манипулированию рынком и вош-трейдингу нескольким криптовалютным компаниям, включая компании из США.

"Gotbit якобы совершал незаконные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов выручки за эти незаконные услуги", - отмечается в документе.

Предъявленные обвинения представляют собой часть расследования против мошенничества на рынке криптовалют. Всего в рамках расследования предъявлены обвинения 18 физическим и юридическим лицам.