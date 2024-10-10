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Что случилось этой ночью: 10 октября, четверг

Ураган "Милтон" достиг Флориды, Минюст США предъявил обвинения четырем россиянам, "Хезболла" запустила сотни снарядов по Израилю

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На американский штат Флорида обрушился ураган "Милтон". Он принес смертоносные штормовые волны на большую часть побережья Флориды в Мексиканском заливе, включая такие густонаселенные районы, как Тампа, Санкт-Петербург, Сарасота и Форт-Майерс. Без электричества в штате остались около 700 тыс. потребителей.

- Минюст США предъявил гражданам РФ Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову и обладателю российского и немецкого гражданства Артуру Петрову обвинения в нарушении экспортного контроля. Согласно заявлению ведомства, они приобрели у американских дистрибьютеров и отправили в Россию электронные компоненты военного назначения на сумму более $225 млн.

- Россиянин Алексей Андрюнин задержан по запросу США в Португалии. По данным американского Минюста Андрюнин был генеральным директором и основателем "известного "маркетмейкера" в криптовалютной индустрии" Gotbit, который использовался для манипулирования рынком и отмывания денег.

- "Хезболла" выпустила 360 снарядов по Израилю, около 220 достигли территории страны. Президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил право Израиля наносить удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Ливан не должен повторить судьбу сектора Газа.

- "Росхим" купил Дальнегорский ГОК у Росимущества по начальной цене в 2,2 млрд руб. Как сообщается в ГИС "Торги", "Росхим" стал единственным участником аукциона. Новый собственник должен будет выполнить ряд обязательств, в том числе в течение двух лет расширить производство боросодержащей продукции до 100 тыс. тонн в год.

- Президент РФ Владимир Путин дал старт серийному производству бизнес-седана Lada Aura в Тольятти. Lada Aura базируется на модели Lada Vesta, но отличается повышенным комфортом, удлиненным кузовом и более просторным салоном.

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