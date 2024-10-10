Песков опроверг утверждения о телефонных разговорах Путина и Трампа после его президентства

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз опроверг заявление американского журналиста-расследователя Боба Вудворда о якобы телефонных контактах экс-президента США Дональда Трампа и Владимира Путина и рассказал об обмене между Россией и США некоторыми медицинскими системами в связи с коронавирусом.

"Мы уже рассказывали, что тогда начиналась пандемия, была очень сложная ситуация у всех стран, миллионы людей заболевали ковидом. Первые тестовые системы тогда работали плохо, их меткость была очень низкая, и конечно, первое время у всех стран не хватало медицинского оборудования, и все страны, естественно, пытались обмениваться какими-то партиями помощи", - сказал Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"И тогда, - подчеркнул Песков, - мы отправили в Америку партию аппаратов ИВЛ, американцы прислали нам несколько образцов таких тестов. Тогда это буквально был штучный товар, просто не было много".

По словам Пескова, тогда так действовали многие страны.

Касаясь утверждений Вудворда, что якобы Трамп после того, как покинул президентский пост в США, несколько раз по телефону связывался с президентом России, Песков сказал: "Это неправда, этого не было".