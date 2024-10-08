В штабе Трампа назвали ложью книгу Боба Вудворда об экс-президенте

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Стивен Чун назвал ложью все, что написал журналист Боб Вудворд в своей книге об экс-президенте "Война".

"Ни одна из выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой", - говорится в заявлении Чуна, опубликованном во вторник.

Издание The New York Times, получившее копию книги сообщает, что в ней Вудворд пишет, в частности, о том, что Трамп даже после окончания президентского срока "тайно общался с президентом России Владимиром Путиным семь раз".

При этом, по данным газеты, советник в предвыборном штабе Трампа Джейсон Миллер в разговоре с Вудвордом во время подготовки журналистом книги подчеркнул, что ему "не известно ни о каких подобных контактах".

Выход книги "Война" запланирован на следующую неделю.