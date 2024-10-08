Поиск

В штабе Трампа назвали ложью книгу Боба Вудворда об экс-президенте

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Стивен Чун назвал ложью все, что написал журналист Боб Вудворд в своей книге об экс-президенте "Война".

"Ни одна из выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой", - говорится в заявлении Чуна, опубликованном во вторник.

Издание The New York Times, получившее копию книги сообщает, что в ней Вудворд пишет, в частности, о том, что Трамп даже после окончания президентского срока "тайно общался с президентом России Владимиром Путиным семь раз".

При этом, по данным газеты, советник в предвыборном штабе Трампа Джейсон Миллер в разговоре с Вудвордом во время подготовки журналистом книги подчеркнул, что ему "не известно ни о каких подобных контактах".

Выход книги "Война" запланирован на следующую неделю.

Трамп США Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана

Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение

Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение

ЕС ввел новый санкционный режим против РФ "за дестабилизирующую деятельность"

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назначена старшим советником президента

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назначена старшим советником президента
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });