Роскомнадзор сообщил об отсутствии оснований для разблокировки Discord в РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Оснований для разблокировки на территории РФ мессенджера Discord, доступ к которому был ограничен за нарушение требований российского законодательства, нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", - сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Мессенджер Discord для голосового, видео- и текстового общения, запущенный в мае 2015 года компанией Discord Inc. из Сан-Франциско, популярен среди геймеров и учащихся.

Роскомнадзор 8 октября сообщил о блокировке на территории РФ доступа к Discord "в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации".

По мнению Роскомнадзора, популярностью мессенджера у геймеров - детей и подростков - "пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в "закладчиков" наркотиков, внушая им нормальность их употребления". "Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. В этой сети нередки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным отношениям", - заявили ранее в ведомстве.