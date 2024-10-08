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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Discord.

"Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", - говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс".

Там отмечается, что РКН направил в адрес Discord множество требований удалить запрещенный контент, но ряд таких материалов остается в свободном доступе. "Кроме того, в 2023 году суд назначил компании штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации - мессенджер проигнорировал судебное решение", - уточняется в сообщении.

1 октября Роскомнадзор сообщал, что Discord продолжает распространять запрещенную в РФ информацию, несмотря на требования ведомства. "Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ), пронаркотический контент. На сегодняшний день ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удалены", - отмечал регулятор.

По данным РКН, с марта 2024 года компания включена в Реестр социальных сетей и обязана самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Однако, подчеркивало ведомство, организация не выполняет требования закона. "Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России", - информировало ведомство.

По информации РКН, "мессенджер Discord в основе своей сейчас - это анонимное сообщество, изначально созданный для использования в онлайн-играх, а со временем стал активно использоваться преступниками". "Благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности при расследованиях создает полный отказ его владельцев от подтверждения сведений о номере телефона пользователя при регистрации в соответствии с требованиями российского законодательства. Как и в даркнете, анонимность гарантирует преступникам безнаказанность", - говорилось в сообщении.

Роскомнадзор отметил, что сеть наиболее популярна у геймеров - детей и подростков. "Этим пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в "закладчиков" наркотиков, внушая им нормальность их употребления. Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. В этой сети нередки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным отношениям", - пояснялось в сообщении.

Discord Роскомнадзор
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