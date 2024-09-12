В РКН сообщили об отражении почти 6 тысяч DDoS-атак с начала года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в 2024 году отразили почти 6 тысяч DDoS-атак на ключевые и социально значимые ресурсы российского сегмента интернета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Только за август этого года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1235 DDoS-атак на системы защищаемых организаций, за 2024 год - 5839 таких атак. Основные атаки идут из зарубежных стран, среди которых США, Великобритания, Финляндия, Германия", - сказали в РКН.

В ведомстве напомнили, что РКН помогает организациям отражать DDoS-атаки с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), которая начала работать в марте 2024 года. Система обеспечивает дополнительную защиту ключевых и социально значимых ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ, устанавливаются на сетях операторов для фильтрации трафика от запрещенного в России контента в рамках закона о суверенном Рунете).

"К системе подключились 604 организации, среди которых государственные организации, компании финансового и транспортного сектора, энергетики, СМИ, операторы связи", - сообщили в пресс-службе.

На этой неделе специалисты ЦМУ ССОП помогли оператору связи отразить крупную DDoS-атаку длительностью более 40 часов.

"Мощную DDoS-атаку помогли отразить специалисты оператору связи "Невалинк", работающему на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Атака стала наиболее крупной за последнюю неделю. Ее мощность составила 103,03 Гбит/сек", - сказано в сообщении.

Специалисты зафиксировали атаку 8 сентября в 12:08. Завершилась она 10 сентября в 09:12, уточнили в РКН.