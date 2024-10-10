ФАС хочет получить право на включение в РНП "подложных" победителей госзакупок

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба планирует получить право на включение в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) тех компаний, которые стали победителями в госзакупках благодаря предоставлению недостоверной информации, заявил на III Всероссийской конференции в сфере закупок глава ФАС Максим Шаскольский.

"В настоящий момент этот вопрос (включение в РНП компаний, предоставивших недостоверную информацию) прорабатывается на площадке правительства и нам поручено сформировать единообразный подход при отнесении сведений к недостоверным", - сказал он.

Под недостоверной ФАС понимает несоответствующую действительности информацию, которая сознательно включается участником в состав заявки с целью обеспечить себе победу в закупке.

"В связи с тем, что мы продолжаем выявлять случаи подлога при участии в закупках, принято решение сформировать правовой подход, согласно которому ФАС России будет включать в РНП тех, кто одержал победу в закупках за счет подложных документов на соответствие дополнительным требованиям о наличии опыта", - добавил Шаскольский.

Заместитель министра финансов Алексей Лавров отметил, что необходимые меры, которые должны ограничить возможность предоставления недостоверной информации, уже принимаются. Так, по его словам, на рассмотрение правительства внесен проект постановления, согласно которому в заявках участников строительных закупок не будет учитываться опыт по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). На таких поставщиков, по мнению Лаврова, приходится 90% соответствующих нарушений.

Весной 2024 года начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Ольга Горбачева отмечала, что около 30% нарушений в области госзакупок было связано с порядком рассмотрения заявок, преимущественно - в области строительства. Речь идет о том, что поставщики предоставляют недостоверные сведения, а заказчики их принимают и рассматривают.

"Самое большое количество недостоверных сведений поступает от застройщиков по ИЖС, - говорила Горбачева. - Поэтому есть идея, она поддерживается и Минстроем, и Минфином, что ИЖС не совсем релевантный опыт для того чтобы принимать участие в строительных госзакупках".

По мнению Лаврова, специально выявлять такие компании, наказывать, включать их в РНП, возможно, нецелесообразно.

"Ведь любой поставщик в РНП - это минус один поставщик на рынке, - сказал Лавров. - А у нас и так конкуренция невысокая: чуть меньше 2,5 заявки на одну закупку".