Казначейство намерено в 2025-27 гг. ввести превентивный контроль нарушений в госзакупках

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство планирует в 2025-2027 годах реализовать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок функционал, обеспечивающий возможность превентивного контроля нарушений в госзакупках, заявила заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума.

"Благодаря подсистеме "Мониторинг закупок", модулю "Риск-мониторинг" ЕИС мы имеем полную аналитику по каждому контракту, на основе этих данных принимаются управленческие решения, - сказала Катамадзе. - Добавили более 60 алгоритмов по определению рисков".

По ее словам, планируется реализовать в риск-модуле новый метод внутреннего государственного финансового контроля "Наблюдение". С его помощью предполагается на ранних этапах (до заключения контракта) выявлять возможные нарушения (в том числе технические ошибки) и в "личном кабинете" ЕИС предупреждать заказчиков об обнаруженных рисках нарушения.

Ранее в материалах Минфина отмечалось, что за I половину текущего года участники закупок подали около 31 тыс. жалоб на действия или бездействие субъектов контроля в рамках 44-ФЗ. Из них около 10 тыс. были признаны обоснованными.

Помимо этого, в 2025-2027 годах Казначейство планирует завершить работы по цифровизации закупок у единственного исполнителя (с 1 июля текущего года механизм действует в пилотном режиме), перевести в электронную форму дополнительные соглашения к контрактам, автоматизировать закупки малого объема (ЗМО, до 600 тыс. рублей).