ФАС сочла очень высокими средние наценки на хлеб в крупных торговых сетях РФ

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Уровень средних наценок на хлеб в крупных торговых сетях достигает 60%, что, по мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), превышает приемлемый для социально значимых товаров уровень, заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

"По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб - в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%", - сказал он журналистам в кулуарах III Всероссийской конференции в сфере госзакупок.

Он отметил, что тезис ритейлеров, что по ряду позиций наценки на хлебобулочные изделия снижены до 5-10%, является несостоятельным. "Это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем", - подчеркнул Шаскольский.

В ФАС уточнили, что размер наценки приведен по итогам анализа цен на хлеб в сетях "Дикси", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит".

Еще ранее, в конце сентября, ФАС сообщала, что приступила к анализу ценообразования с начала года по 31 августа на ряд социально значимых продуктов, в том числе на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого" набора. Служба направила запросы в "Пятерочку", "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "Ленту", "Метро", "О'Кей", "Зельгрос", "Глобус", "Марию Ра", "Монетку", "Верный" и "Азбуку вкуса".

В беседе с журналистами в четверг Шаскольский также прокомментировал намерение ФАС распространить практику заключения соглашений о сдерживании цен на все продовольственные и непродовольственные товары. Он отметил, что регионы будут самостоятельно принимать решение, на какие товары целесообразно устанавливать ограничение наценок.

"Если он (регион - ИФ) видит какой-то риск изменения цены по товару промышленному, продовольственному, может на добровольных основах, без какого-то принудительного воздействия договариваться с торговыми сетями, с производителями по определенной цене", - объяснил глава ФАС механизм работы таких соглашений, добавив, что процесс не будет аналогичным тому, который применялся в 2021 году в отношении сахара и подсолнечного масла (торгсети и поставщики по договоренности с регуляторами фиксировали максимальные цены на эти товары).