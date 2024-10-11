Десять беспилотников сбили за ночь в четырех регионах России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в четырех регионах России, сообщили в Министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - заявили в министерстве.

Ранее о сбитых беспилотниках сообщили власти Ростовской и Брянской областей. По их данным, пострадавших и разрушений нет.