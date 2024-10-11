Поиск

Десять беспилотников сбили за ночь в четырех регионах России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в четырех регионах России, сообщили в Министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - заявили в министерстве.

Ранее о сбитых беспилотниках сообщили власти Ростовской и Брянской областей. По их данным, пострадавших и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Ростовская область Курская область Белгородская область Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович

Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович

Что произошло за день: четверг, 10 октября

Банк России в динамике финансовых потоков увидел замедление роста ВВП в III квартале

Суд не ввел обеспечительные меры по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries в РВБ

Правительство снизило прогноз сбора зерна в России в 2024 году до 130 млн тонн

В РКН заверили, что блокировка в РФ сервиса Steam сейчас не планируется

В РКН заверили, что блокировка в РФ сервиса Steam сейчас не планируется

Роскомнадзор сообщил об отсутствии оснований для разблокировки Discord в РФ

"Газпром" заявил о готовности к работе предстоящей зимой

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });