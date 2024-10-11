Четыре украинских БПЛА уничтожены в Ростовской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Средства РЭБ нейтрализовали четыре беспилотника в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражении атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано 4 БПЛА севернее Каменска-Шахтинского", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.