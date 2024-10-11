Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

Ранее о четырех сбитых беспилотниках сообщили власти Ростовской области.