Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
Ранее о четырех сбитых беспилотниках сообщили власти Ростовской области.