Существенных осадков в Центральном Черноземье не ждут, что угрожает озимым

Влияние ситуации с осадками на озимые может проясниться через неделю

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В ближайшее время в Центрально-Черноземных областях (ЦЧО) масштабных осадков не прогнозируется, что может негативно отразиться на вегетации озимых из-за сохраняющегося дефицита влаги, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Центральном Нечерноземье осадки выпали. И выпали, в общем-то, довольно-таки неплохие, около 35 мм. Нельзя сказать, что это полностью восполняет дефицит, но в любом случае продуктивная влага в почве пополнилась. В Центрально-Черноземных областях, к сожалению, осадки были совсем небольшие. Вчера выпало 10-15 мм - но это мало. Влага пополнилась, но дефицит сильный", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, что в целом в сентябре в ЦЧО "не было никаких осадков". До понедельника включительно, как отметил метеоролог, существенных осадков также не ожидается.

"А тут нужны существенные осадки. И вообще, в Центральном федеральном округе будут совсем небольшие осадки 12 и 13 октября, это будет небольшой дождь", - добавил Вильфанд.

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается и в Приволжском федеральном округе, где тоже выпало мало осадков. "И тоже выпавшие осадки недостаточны для того, чтобы пополнить влагу", - сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что "очень важно, чтобы эта влага (выпавшая за последние дни - ИФ) создала условия для вегетации, для всходов".

"Семена лежат, но они должны дать всходы. Но это будет понятно дней через 5-7", - уточнил он.

Говоря о предстоящей зиме и влиянии снежного покрова на ситуацию с озимыми, Вильфанд отметил, что "пока загадывать сложно, будет ли эта зима снежной". Важным является то, когда выпадет снег, - до наступления морозов или после.

"Очень важно, чтобы выпал снег. Если снег выпадет, и только потом удалят морозы, это будет нормальная ситуация. Потому что потом, когда снег будет таять весной, будет нормальная инфильтрация. Если же снега не будет, а земля замерзнет, то потом уже снег выпадет на мерзлую почву, а когда будет таять, будет стекать, и не будет проникать в почву", - пояснил Вильфанд.

Говоря об осадках в столичном регионе и сопредельных областях, научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что ситуация с ними "неплохая".

"В Москве уже 44 мм выпало, а норма - 70 мм. Почти 60%. А по области еще больше. Есть районы Московской области, где уже норма выполнена. В сопредельных областях тоже, в Брянской, Владимирской и других областях - более-менее нормальная ситуация. А на юге Центрального федерального округа, в Центральном Черноземье - там сложнее, гораздо сложнее", - констатировал он.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила "Интерфаксу", что сев озимых в этом году из-за недостатка влаги проходит очень тяжело.

"Сев проходит очень тяжело. Посеять мы планируем 20 млн га, как в прошлом году. Но сеем практически в песок", - сказала Лут.

По ее словам, дождя в ряде регионов, где располагаются посевы озимых, нет "где-то с апреля". "Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь (Илья-пророк в народной традиции считается повелителем грома, небесного огня, дождя, урожая и плодородия - ИФ). Всех призываю", - сказала Лут.

При этом министр подчеркнула, что 20 млн га озимых будут посеяны. "Вопрос в том, что будет дальше со всходами, вегетация растений будет зависеть от наличия воды, дождей", - сказала она.