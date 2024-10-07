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Лут посетовала, что из-за дефицита дождей озимые в РФ сеют "практически в песок"

Лут посетовала, что из-за дефицита дождей озимые в РФ сеют "практически в песок"
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сев озимых в этом году из-за недостатка влаги проходит очень тяжело, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Сев проходит очень тяжело. Посеять мы планируем 20 млн га, как в прошлом году. Но сеем практически в песок", - сообщила она "Интерфаксу" в кулуарах международного форума "Биопром" в Геленджике в понедельник.

По ее словам, дождя в ряде регионов, где располагаются посевы озимых, нет "где-то с апреля". "Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь Илье (Илья-пророк в народной традиции считается повелителем грома, небесного огня, дождя, покровителем урожая и плодородия, к нему обращали молитвы об избавлении от засухи и хорошем урожае - ИФ). Всех призываю", - сказала Лут.

При этом министр подчеркнула, что 20 млн га озимых будут посеяны. "Вопрос в том, что будет дальше со всходами, вегетация растений будет зависеть от наличия воды, дождей", - сказала она

Минсельхоз Оксана Лут
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