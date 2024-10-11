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Российские аграрии наверстали отставание на севе озимых под урожай 2025 г.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к настоящему времени посеяли озимые культуры почти на 14,4 млн га, что практически совпадает с уровнем прошлого года, сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на заседании оперштаба в рамках выставки "Золотая осень-2024"в пятницу.

"Мы отставали более чем на 1 млн га, теперь видим, что практически по всем регионам мы с темпами выровнялись, - сказал он. - Наша цель - порядка 20 млн га посевов озимых, это уровень прошлого года".

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При этом замминистра признал, что в ряде регионов центра и юга "есть определенные сложности с влагой". "Но у нас все есть, чтобы 20 млн га озимых посеяли, это залог урожая будущего года", - подчеркнул Разин.

Он также сообщил, что к настоящему времени зерновые и зернобобовые культуры убраны с более 92% площадей. "Сбор на текущую дату составляет почти 122 млн тонн, из них пшеницы мы уже видим 85 млн тонн в бункерном весе", - сказал Разин.

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит порядка 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы (в чистом весе).

Минсельхоз РФ
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