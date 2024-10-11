Задержаны три боевика, причастные к нападению на псковских десантников в 2000 г.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Три человека в Дагестане, Волгоградской области и КЧР, задержаны в рамках дела о нападении боевиков в Чечне на псковских десантников в 2000 году, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ,

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России: Магамадова Адама, 1973 г.р., Батаева Самаила, 1979 г.р., и Чагилова Рустама, 1978 г.р., не понесших за это уголовного наказания", - сказали в ЦОС.

Магамадов, Батаев и Чагилов задержаны в селе Абганерово Светлоярского района Волгоградской области, селе Покровское Хасавюртовского района Дагестана и в Черкесске.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в ближайшее время задержанным будут предъявлены по ст. 279, ч. 2 ст. 209 и ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"В связи с особой тяжестью совершенных деяний судами в отношении Магамадова, Батаева и Чагилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По ее словам, устанавливается роль подозреваемых в нападении, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

Нападение на псковских десантников произошло в феврале 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боестолкновения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

Как сообщали в ФСБ в сентябре, по делу о нападении на десантников в районе села Улус-Керт задержаны 27 участников бандформирований, из них 11 осуждены.