За преступления банды Басаева задержаны 110 человек, 50 уже осуждены

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что по делам о терактах, нападениях на военных и гражданские объекты, к которым причастны боевики Шамиля Басаева, задержаны более ста человек, половина из них уже осуждены, в том числе на пожизненные сроки.

"Всего за данные преступления задержаны 110 человек, из них осуждены 50 лиц на сроки от 3 лет до пожизненного заключения",- сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в воскресенье.

Материалы ФСБ предоставлены к двадцатилетию теракта в школе номер 1 в Беслане.

В ФСБ отметили, что продолжается розыск всех участников вооруженных нападений банд под руководством Басаева и Хаттаба.

Речь идет о нападении на Буденновск Ставропольского края в июне 1995 г и взятии в заложники его жителей, попытке вторжения в Дагестан в 1999 году, убийстве российских военнослужащих у станицы Червленная в Чечне, нападении на псковских десантников 6-й роты в феврале-марте 2000 года.

Также продолжается поиск возможных участников подрыва автомобиля "УАЗ" в Чечне в июле 2005 г., нападений на органы государственной власти Ингушетии в 2004 году и других преступлений.

"По уголовному делу, возбужденному по факту нападения банды Басаева на организации и граждан Буденновска Ставропольского края в июне 1995 г., задержаны 5 участников бандформирований, из них 4 осуждены", - рассказали в ЦОС ФСБ.

14 июня 1995 года группа примерно из 160 террористов под руководством Басаева совершила вооруженное нападение на Буденновск, атаковав районный отдел внутренних дел, административные и жилые здания. На центральной площади города боевики собрали колонну заложников, которых затем завели в здание Буденновской центральной районной больницы.

Боевики удерживали 1 тыс. 586 заложников в течение шести суток. В результате теракта погибли 129 человек, 317 человек пострадали.

По делам о нападении Басаева и Хаттаба на Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы Дагестана в 1999 году задержаны 48 участников бандформирований, из них 21 осуждены, информирует спецслужба.

В августе 1999 года банда Басаева и Хаттаба совершила нападение на Ботлихский район Дагестана. В результате боевых действий на территории района в общей сложности погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

По уголовному делу о нападении на десантников, в районе села Улус-Керт ЧР в 2000 г. задержаны 27 участников бандформирований, из них 11 осуждены. Нападение произошло в феврале 2000 г. в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боестолкновения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе N1 города Беслана террористы захватили в заложники более тысячи школьников, их родителей и учителей. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. При освобождении заложников погибли 10 бойцов спецназа и двое сотрудников МЧС. Теракт был организован Басаевым.

Басаев ликвидирован в июле 2006 года в Назрановском районе Ингушетии в результате взрыва сопровождавшегося им грузовика с оружием и боеприпасами.