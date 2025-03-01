Путин заявил, что подвиг бойцов 6-й десантной роты в Чечне никогда не будет забыт

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 1 марта по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году в Чечне, позвонил матери командира батальона Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной и отметил, что в России этот подвиг никогда не будет забыт, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне - одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя. Лидия Ивановна Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, занимается координацией помощи, удовлетворением различных запросов семей погибших, и делает это добровольно и уже очень долгое время", - рассказал он.

Песков напомнил, что глава государства неоднократно общался с Евтюхиной и поддерживает с ней теплые отношения.

"В ходе разговора президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда", - добавил он.

В период контртеррористической операции на Северном Кавказе 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии под командованием комбата Евтюхина вступили в неравную схватку с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном. Бой длился более 15 часов. Число боевиков в десятки раз превосходило силы роты (90 десантников сдерживали натиск 2 500 боевиков). Евтюхин, неоднократно раненный, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии на себя. В неравном бою погибли 84 военнослужащих 6-й роты, в том числе 13 офицеров. Евтюхину посмертно было присвоено звание Героя России.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

Образы бойцов 6-й роты увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", установленном на берегу Чудского озера в Псковской области.