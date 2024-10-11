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Законопроект об организации незаконной миграции рекомендовано рассмотреть 15 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству предлагает рассмотреть 15 октября в первом чтении законопроект, относящий к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции.

Документ № 729111-8 рекомендован к принятию в первом чтении. Решение комитета опубликовано в электронной базе Госдумы.

Законопроект был внесен в Госдуму 1 октября в "пакете" с четырьмя другими законопроектами по борьбе с незаконной миграцией.

Он предлагает отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет; штраф от 3 млн до 5 млн рублей; лишение права занимать определенные должности.

Среди авторов инициативы - спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций.

Вячеслав Володин Госдума
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