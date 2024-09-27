Законопроекты о борьбе с незаконной миграцией внесут в Госдуму 1 октября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пакет законопроектов, нацеленных на борьбу с незаконной миграцией, планируется внести в Госдуму 1 октября, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты начнут рассматривать эти проекты уже в октябре.

Ранее Володин говорил, что предлагается, в частности, запретить посредникам принимать у мигрантов экзамены, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложениями незаконных услуг для мигрантов, запретить мигрантам привозить в Россию семьи.