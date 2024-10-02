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Дума до декабря примет пакет законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что внесенные законопроекты, направленные на борьбу с незаконной миграцией, будут рассмотрены в приоритетном порядке.

"Сегодня законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики направлены для рассмотрения в профильные комитеты. Речь идет о 5 законопроектах, которые мы обсуждали с вами ранее. Они будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что законопроекты поддержаны большинством депутатов, порядка 350 являются их авторами. "Мы уверены, что они будут приняты", - добавил председатель Госдумы.

По его словам, целью законодателей является наведение порядка в миграционной сфере с тем, чтобы она была прозрачной; для этого предлагается ужесточить наказание за нарушение законодательства.

Те, кто хотят работать в нашей стране, должны знать язык, историю, уважать традиции и культуру России, а для тех, кто нарушают закон, наказание должно быть строгим и неотвратимым: "и для самого мигранта, и для тех, кто легализует его с помощью преступных схем", считает Володин.

Так, одним из законопроектов предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны.

Вторая инициатива из пакета предлагает отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений; за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет; штраф от 3 до 5 миллионов рублей; лишение права занимать определенные должности.

Еще один законопроект предлагает установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет; для юридических лиц - штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией; за повторное совершение - от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.

Также предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

И пятая инициатива предусматривает установление полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, сообщил Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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