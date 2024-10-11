Россия и Индия обсудили проекты арктического судостроения для СМП

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Представители России и Индии обсудили совместные проекты в сфере арктического судостроения, сообщил "Росатом" после первого заседания рабочей группы по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП).

Заседание прошло 10 октября в Нью-Дели. C российской стороны рабочую группу возглавил спецпредставитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов, с индийской - заместитель министра портов, судоходства и водных путей Раджеш Кумар Синха.

Стороны обсудили целевые показатели транзитного российско-индийского грузопотока по Севморпути и возможность обучения индийских моряков полярной навигации. Также они обсуждали проект межправительственного меморандума о взаимопонимании в области развития сотрудничества по морским перевозкам в акватории СМП.

В октябре в Петербурге пройдет первое заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути. Россия и Китай в августе подписали протокол об учреждении подкомиссии по сотрудничеству по СМП. Председателем подкомиссии с российской стороны утвержден гендиректор госкорпорации "Росатом", с китайской - министр транспорта КНР.

"Мы уже имеем другой уровень сотрудничества России и Китая по развитию СМП. По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай создана подкомиссия по СМП. Принято решение о создании 3 рабочих российско-китайских групп: по развитию навигации, по безопасности и по арктическому судостроению. Это основных направления. К работе приглашаем все российские компании, чтобы они могли формировать системные долгосрочные отношения с Китаем", - сообщал спецпредставитель "Росатома" по вопросам развития Арктики.

Панов также подчеркивал, что в отношениях с Индией Россия "от верхнеуровневых контактов переходит к рабочим процессам". "Есть вероятность, что в этом году сможем их завершить и перейдем к детализации", - говорил он.