Американец заочно арестован в РФ по обвинению в преступлениях в Курской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Суд в РФ заочно арестовал гражданина США Бернарда Ребара по обвинению в терроризме и убийствах, совершенных в составе украинской армии на территории Курской области, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По ходатайству следователя Главного военного следственного управления СКР суд избрал (заочно) наемнику США Бернарду Ребару меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, "Ребар обвиняется (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений на территории Курской области".

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников", - говорится в сообщении.